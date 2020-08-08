Trump, Irak Başbakanı Kazımi'yi ağırlayacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi 20 Ağustos tarihinde ABD’yi ziyaret edecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi 20 Ağustos tarihinde kabul edeceği bildirildi. Açıklamada iki liderin korona virüs ile mücadelenin yanı sıra, ekonomik, enerji ve güvenlik alanlarıyla alakalı konuları ele alacakları aktarıldı.

Iraklı bazı kaynaklar ise el-Kazimi'nin başkanlığındaki üst düzey bir heyetin iki ülke arasında geçen Haziran'da başlayan stratejik müzakerelerin ikinci turunu başlatmak için ABD'ye gideceğini ifade etti.

Kaynak: İHA