Irak Başbakanı Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi Tahran’daki İslam Konferansı Zirvesi Salonu’nda karşıladı.

Karşılama töreninde İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Savunma Bakanı Tümgeneral Emir Hatemi, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati ve Maden, Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Hüseyin Müderrisi Hiyabani hazır bulundu.

Tören sonrası İranlı ve Iraklı yetkililerle birlikte üst düzey heyetler birbirine tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başbakan Kazımi ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Tahran'da

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile beraberindeki üst düzey heyet Tahran’a geldi.

İkili ilişkileri görüşmek üzere Tahran'a gelen Başbakan Kazımi, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılandı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, önceki gün yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde İran'a geleceğini belirterek, Başbakan Kazımi'nin Tahran ziyareti çerçevesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini duyurmuştu.

El-Kazımi'nin dün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.