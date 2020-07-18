İran-Çin Stratejik İşbirliği Anlaşması iki ülkenin lehine

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Instagram hesabı üzerinden İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması’na ilişkin yayılan sahte haberlere tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin yasadışı ve en acımasız yaptırımları altındadır. Trump, İran’a karşı azami baskı yaparak kendi amaçlarına ulaşmak istiyor." dedi.

Garipabadi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin güçlü altyapısı ve milletimizin İslami düzen ve direnişe desteğinin yanında uluslararası alanda da yaptırımlara karşı koymak için farklı fırsatları kullanmalıyız. Bu önlemlerden biri, ulusal menfaatleri ve güvenliği koruyarak stratejik ve uzun vadeli işbirliğini yapmaktır.

Günümüzde Çin, ABD’nin tek taraflı politikasına karşıdır, aynı zamanda 14/14 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasıla ile dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahiptir. Çin’in İran’la uluslararası meselelerde ortak tutumu var ve son yıllarda uluslararası kurumların İran karşıtı kararlarına karşı çıkmıştır.

Böyle bir durumda, ABD ve müttefiklerinin İran’ın diğer ülkelerle ekonomik ilişki yapmasını engellemeye çalışması gayet normaldir.”

İranlı yetkilinin paylaşımında ayrıca, “İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın gerçekleştirilmesi konusunda yabancı muhaliflerin başlıca endişelerinden biri, İran’ın yaptırımlar sırasında ilerlemesidir” diye kaydedildi.

Kazım Garipabadi, İran'ın Çin ile stratejik işbirliğinin her iki ülkenin de lehine olan akıllıca bir karar olduğunu söyledi.