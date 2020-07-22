Dışişleri Bakanı Zarif: Çin ile anlaşma yapmaya yakınız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair Zarif, "Çin ile anlaşma yapmaya yakınız. Fakat vatandaşlarımız emin olmalı ki, bu hükümet ve başka hiçbir hükümet İran topraklarının bir karışını kimseye devretmeyecek ve ülke topraklarının bir karışı bile (yabancılar tarafından) özel olarak kullanılmasına izin vermeyecktir” dedi.

"Çin'e, bize verdikleri belgeyi görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu da bildirdik" diyen Bakan Zarif, iki ülke arasında yapılacak 25 yıllık anlaşmanın tamamen net ve açık olduğunu dile getirdi.

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Zarif, Moskova temaslarında İran-Rusya arasındaki işbirliği anlaşmasının da gözden geçirilerek uzatılması konusunda mutabakata varıldığını aktararak, "Uzun vadeli kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması düzenlenmesinin ardından imzalanacak ve meclisin onayına sunulacak." ifadesini kullandı.