ABD'nin Çin konsolosluğu kapatma kararını kınıyoruz

İran Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin, Çin'in Teksas eyaletinin Houston kentindeki başkonsolosluğunu kapatma kararına tepki gösterdi.

İranlı büyükelçinin paylaşımında, "ABD, Houston'daki Çin Başkonsolosluğu'nu kapatma kararıyla uluslararası hukuku ihlal ederek bir kez daha sultacılık huyunu dünyaya gösterdi ve politikalarının çirkin yüzü ortaya çıktı." belirtildi.

Büyükelçi Keşaverzzade, dün Çince olarak attığı twette, "Dünyanın kurtarıcısı olduğunu iddia eden bir ülke aslında dünyada kaosa neden oluyor." dedi.

ABD'nin kararını kınayan Keşaverzzade'nin mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan (NPT) çekildi ve Irak'ı temelsiz suçlamalara dayanarak ve Afganistan'a savaş ve Çin'e ticaret savaşı ve her şeyden önce baskı uygulayarak İran'a karşı maksimum baskı politikasını uyguladı." kaydedildi.

Çin üzerindeki baskıyı artırma çabalarını sürdüren Washington Çarşamba günü Pekin'i önümüzdeki 72 saat içinde Houston, Teksas'taki konsolosluğunu kapatmasını istemişti.