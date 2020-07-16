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16 Tem 2020 15:00

Zarif'ten "İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması" açıklaması

Zarif'ten "İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Biz İran topraklarından bir karış bile Çin’e veya başka bir ülkeye vermedik ve vermeyeceğiz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına değinerek, “Biz müzakere aşamasındayız ve bu aşamada hükümetten müzakere izni alınması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı bu aşamayı geçmiştir” dedi.

Cevad Zarif, “Anlaşmayı nihaileşince meclise sunacağız. Meclis tarafından onaylandıktan sonra yasa haline gelecek ve uygulanacaktır" ifadesini kullandı

25 yıllık anlaşma kapsamında Kiş gibi adaların Çin’e verilmesine dair yayınlanan sahte haberlere tepki gösteren Zarif, “Bu konular doğru değil. Ortaya çıkan konualarda birazcık bile gerçeklik yok. Biz İran topraklarından bir karışını bile Çin’e veya başka bir ülkeye vermedik ve vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

News Code 1887836

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