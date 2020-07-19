Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran-Çin Stratejik İşbirliği Anlaşması iki ülkenin lehine

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Instagram hesabı üzerinden İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması’na ilişkin yayılan sahte haberlere tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin yasadışı ve en acımasız yaptırımları altındadır. Trump, İran’a karşı azami baskı yaparak kendi amaçlarına ulaşmak istiyor." dedi.

İranlı yetkilinin paylaşımında, “İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın gerçekleştirilmesi konusunda yabancı muhaliflerin başlıca endişelerinden biri, İran’ın yaptırımlar sırasında ilerlemesidir” diye kaydedildi.

Kazım Garipabadi, İran'ın Çin ile stratejik işbirliğinin her iki ülkenin de lehine olan akıllıca bir karar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanlığı'na göre, şimdiye kadar ülkede 25 milyon kişiye koronavirüs bulaşmış olabilir. 14 bin kişi de hayatını kaybetmiştir. Büyük ihtimalle 30 ila 35 milyon kişi de koronaya yakalanabilir" dedi.

Toplumda dayanma gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayan Ruhan, "Bu yılın sonuna kadar gelenek göreneklerimizi bir kenara bırakmalıyız. En basit, etkili ve en az maliyetli yöntem, maske kullanmak, sosyal mesafeyi korumak ve toplantılar yapmaktan kaçınmaktır." ifadesini kullandı.

“Koronavirüs hastalığı için henüz kesin bir tedavi veya aşı yok. Dolayısıyla virüsün yayılma zincirini kırmmaktan başka çaremiz yok.” diyen Ruhani, İran’ın koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmakta olduğunu kaydetti.

İran'da korona vakalarında son durum: 223 bin 300 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 979'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 166 artarak, 271 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 529'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 223 bin 300 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Bağdat'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet, bugün sabah saatlerinde karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.