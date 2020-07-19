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19 Tem 2020 08:32

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Bağdat'a önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Bağdat'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Zarif, Uluslararası Bağdad Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edildiği yeri yakından ziyaret ederek onları Fatiha ile yad etti.

Bakan Zarif, resmi temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Ziydan ile bir araya gelecek. 

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat temaslarında ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

News Code 1887886

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