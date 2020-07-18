İran, Azerbaycan-Ermenistan krizi için arabuluculuk isteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yeni görevi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Bayramov’u tebrik eden Zarif, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmalarda askerlerin hayatını kaybetmesinden dolay duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İran-Azerbaycan ilişkilerine değinen Zarif, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran’ın Azerbaycan-Ermenistan krizinde arabuluculuk için hazır olduğunu yineledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki gün Elmar Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atamıştı.
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