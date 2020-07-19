Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da İslam Devrimi Lideri ile görüşecek

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde İran'a geleceğini belirterek, Başbakan Kazımi'nin Tahran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu.

Mescidi ayrıca, "Bakan Zarif'in Bağdat ziyareti ile eş zamanlı olarak İran'ın gönderdiği bir tonluk ilaç ve tıbbi malzeme desteği Bağdat'a ulaştı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet bugün Irak'a gitmişti.

Zarif, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile Haşdi Şabi liderileri ile bir araya geleceğini duyurmuştu.