Dışişleri Bakanı Zarif'in Bağdat temasları devam ediyor

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün öğlen saatlerinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları konuştu.

Zarif ile Ulusal Hikmet Akımı lideri bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat temasları kapsmında Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi. İkili ilişkerin ele alındığı görüşmede, Tahran-Bağdat arasındaki işbirliğinin artırılması için yollarını ele aldılar.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmede de masaya yatırıldı.

Zarif, Fetih Koalisyonu lideri ile General Süleymani suikastını konuştu

Bakan Zarif, Bağdat temaslarının devamında Irak meclisindeki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile de görüştü. Görüşmenin gündeminde İran-Irak ilişileri, terörle mücadele ve Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e düzenlenen terör saldırısı vardı.

Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

İranlı ve Iraklı bakanın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Zarif ve Fuad Hüseyin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Zarifi, burada yaptığı açıklamada, “Birlikte insanlığın ortak düşmanı olan ‘terörizm’i yendiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Bakan Zarif, “Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis suikastı, terörizmle mücadele için büyük bir kayıptı.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, “Komşumuzun ulusal egemenliğinin ihlal edilmemesi bizim için önemlidir” diye konuştu.

Zarif: Iraklı yetkililer ile General Süleymani suikastını görüşeceğiz

Bağdat'ta basın medyasına açıklamalarda bulunan zarif, Bağdat ziyaretinden duyduğu mennuniyeti dile getirerek, Irak Başbakanı Kazımi’nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin daveti üzerine Salı günü Tahran’a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Zarif, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile Haşdi Şabi liderileri ile bir araya geleceğini duyurdu.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

“Bağdat temaslarında Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önceki Bağdat ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yanı sıra bölgesel meseleler, Amerikan güçlerinin bölgedeki cinayetleri, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen terör saldırısı ve bölgedeki son gelişmeleri Iraklı kardeşlerimle ele alacağız”

Zarif, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşecek

Bunlara ilave olarak Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin daveti üzerine Erbil’e de gideceğini ve IKBY yetkilileri ile görüşeceğini bildirdi.