Rusya'dan Sea Breeze-2020 tatbikatına tepki

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcsı Alexander Gurshko, Karadeniz'de düzenlenen "Sea Breeze-2020" tatbikatının bölgesel güvenliği korumayacağını, tam tersine zayıflatacağını belirtti.

Gurshko dün yaptığı açıklamada, "Sea Breeze-2020" tatbikatının NATO'nun doğusunda yaptığı opersyonlardan biri olduğunu ve bunun NATO'nun doğusundaki bölgeyi tehdit olarak gördüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.

Gurshko, NATO'nun eyleminin örgütün bölgesel güvenliği koruma ihtiyacına uygun olmadığını ve tam tersine bölgesel güvenliğin kötüleşmesine yol açacağını belirterek, bu durumun Avrupa'da yeni bir "sınır hattı" çizeceğini ifade etti.

Gurshko, NATO tatbikatının bölgesel güvenliği korumayacağını, aksine zayıflatacağını ve NATO'nun bu bölgedeki diğer politikalarının da böyle olduğunu vurguladı.

Ukrayna ile ABD'nin başkanlık ettiği "Sea Breeze-2020" tatbikatı, dün başladı. Yedi gün sürecek tatbikata Ukrayna ve ABD'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı bildirildi.

Kaynak: CRI Türk