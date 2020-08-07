İran: ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız oldu

İran'ın BM Temsilciliği Sözcüsü Alirıza Miryusefi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasını Reuters’e değerlendirerek, “Hook'un istifası bizimle hiçbir ilgisi yok ve belirleyici bir olay da değil. ABD hükümeti tarafından başlatılan sözde maksimum baskı kampanyası başarısız olmuştur” dedi.

Miryusefi, "İran ayakta ve bu kabul edilmez politikayı uygulamaktan sorumlu olan kişiler de İran’ı dize getiremez." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Brian Hook, ABD'nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı." bilgisini vermişti.

Pompeo, Hook'un 2 yıldan uzun süredir bu görevde bulunduğunu ve İran'a karşı büyük başarılar elde ettiğini ileri sürdü.