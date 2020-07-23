Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önemli mesajı Rus liderine sunuld

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gerçekleştirdiği Moskova ziyaretini değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önemli mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduklarını söyledi.

General Süleymani suikastı ABD için utanç verici bir leke

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

Galibaf bu görüşmede, Irak’ın İranlılar yanında önemli yeri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi.

Stratejik bir ortak olarak Irak ve diğer komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin İran meclisinin önceliği olduğunu anlatan Galibaf, “ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Medi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen terör saldırısı Beyaz Saray yetkililerinin yüzlerinden asla silinmeyecek bir utanç verici lekedir” değerlendirmelerinde bulundu.

Ruhani: Putin İran'ın 'işbirliği' mesajını olumlu karşıladı

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Moskova ziyaretine ilişkin, “Bölgesel ve uluslararası konularda İran-Rusya işbirliğinin güçlendirilmesi hakkında Bakan Zarif vasıtasyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e bir mesaj gönderdik. Rus lideri bunu memnuniyetle karşıladı. İnşallah, hem Hazar Denizi hem de Fars Körfezi bölgesindeki komuşu ülkeler özellikle Rusya, Irak, Türkiye, Katar, Pakistan ve Afganistan ile işbirliğimiz daha da artar” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif: Çin ile anlaşma yapmaya yakınız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair Zarif, "Çin ile anlaşma yapmaya yakınız. Fakat vatandaşlarımız emin olmalı ki, bu hükümet ve başka hiçbir hükümet İran topraklarının bir karışını kimseye devretmeyecek ve ülke topraklarının bir karışı bile (yabancılar tarafından) özel olarak kullanılmasına izin vermeyecktir” dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 853'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 586 artarak, 281 bin 413'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 609'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 244 bin 840 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.