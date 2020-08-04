İran Meclis Başkanı'ndan Tahran-Ankara ticari ilişkilerine vurgu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

Galibaf bu görüşmede, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası alanda ilişkilerin gelişmesini ümit ederek, özellikle de ikili işbirliğinin Astana formatı çerçevesinde devam etmesini istedi.

Koronavirüs salgınının ikili ilişkilerin azalmasına neden olduğunu belirten Galibaf, sağlık kurallarına uyularak, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Galibaf ayrıca, iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine olumlu baktıklarını ifade ederek, Amerika'nın insanlık dışı yaptırımlarına rağmen, İran'da sağlık ve tedavi programlarının başarılı bir şekilde sürdüğünü ve İran'ın elde ettiği tecrübelerini Türkiye'ye sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

TBMMM Başkanı Şentop da bu görüşmede, İran ve Türkiye arasında ilişkilerin her alanda gelişmesini isterken, ''Komşuluk, iki ülke halkları arasında kültürel ve insani ilişkilerin dikkate alındığında, İran ve Türkiye arasında ilişkilerin yüksek düzeyde olmasını gerektirmektedir ve bu doğrultuda da iki ülke cumhurbaşkanları daima yakın irtibat halindedirler" dedi.

Şentop, İran aleyhinde ABD'nin zalimce yaptırımlarını kınarken, ABD'nin salgına rağmen İran ve bazı ülkeler aleyhinde yaptırımlarını her geçen gün daha da arttırdığını ama Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı olduğunu uluslararası arenada dile getirdiğini söyledi.