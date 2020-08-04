İran: General Süleymani'nin intikamını almak hedefimizdir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün İslam Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Direniş meşalesi hala General Süleymani’nin elinde. Direniş, onun çizdiği parlak yolda daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kasım Süleymani’nin intikamını almak bir hedef haline gelmiştir.

Onun izlediği kutsal yolu takip edeceğiz. Yani Kudüs’ü özgürleştirme, İslam düşmanlarını yok etme ve düşmanları İslam topraklarından atma yolunu devam ettireceğiz."

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile son günlerde gerçekleştirdiği görüşmesinde, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin intikamını ABD’den alacaklarını vurgulayarak, “Onlar sizin misafirinizi sizin evinizde şehit ettiler. Bu küçük bir olay değil kesinlikle karşılık vereceğiz” demişti.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.