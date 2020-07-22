General Süleymani suikastı ABD için utanç verici bir leke

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

Galibaf bu görüşmede, Irak’ın İranlılar yanında önemli yeri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi.

Stratejik bir ortak olarak Irak ve diğer komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin İran meclisinin önceliği olduğunu anlatan Galibaf, “ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Medi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen terör saldırısı Beyaz Saray yetkililerinin yüzlerinden asla silinmeyecek bir utanç verici lekedir” değerlendirmelerinde bulundu.

Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

“ABD, Irak'ın egemenliği ve hava sahasını ihlal ederek terörizmin kemiklerini kırmak için hayatlarını riske atanlara kaba bir şekilde suikast düzenlemektedir. Bu, yanından kolayca geçilen bir konu değil. Bu nedenle Amerika'nın işlediği terör eylemi dosyası güçlü bir şekilde takip edilmelidir.”

Bölge ülkeleri arasındaki ortaklıklara dikkati çeken Galibaf, “Dini ve ahlaki ortaklıklara göre özellikle de koronavirüs salgını durumunda ülkelerin ihtilafları bir kenara bırakmalıdır. İran ve Irak’ın bu yöndeki rolü çok önemlidir” şekilinde konuştu.

Galibaf, “Biz, yabancı güçlerin varlığı sürdüğü sürece bölgenin istikrara kavuşmayacağına ve güçlü bir Irak'ın ikili ve bölgesel ilişkiler için önemli bir model olabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.