Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

'İran'daki son yangınların siber saldırı ile ilgisi yok'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün yaptğı açıklamalarda son günlerde İran'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınların siber saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Musevi, “Ülkenin altyapısına günlük bazda binlerce siber saldırı yapılıyor ve bu yeni bir şey değil. Bu saldırıların çoğu savunma sistemlerimiz ve 'Siber Olaylara Müdahale Ekibi' tarafından herhangi bir etki olmaksızın püskürtülüyor” dedi.

'ABD'nin bölgeden çıkarılmasıyla istikrar sağlanabilir'

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Galibaf’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa el-Kazımi ile yaptığım görüşmede Korgeneral Kasım Süleymeni’ye yönelik suikastın Beyaz Saray yetkililer için utanç verici bir leke ve Irak’ın egemenliğinin bir ihlali olduğunu vurguladım. Siyasi istikrar ve kalıcı ekonominin sağlanması hiç kuşkusuz Amerikan canilerin bölgeden çıkarılmasına bağlıdır.”

İran ve Irak arasındaki Hüsrevi sınır kapısı açıldı

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, dün yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren İran ve Irak arasındaki Hüsrevi sınır kapısının ihracat için açıldığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 221 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 074'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2621 artarak 284 bin 034'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3667'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 247 bin 230 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.