Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı yetkiliden 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD, medya kuruluşlarını kullanarak, nükleer anlaşmanın BM’de yasal bir yeri olmadığını iddia ediyor; ancak anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına eklenmiştir ve ABD’nin her ikisini de yerine getirmek için yasal yükümlülükleri vardır” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi’nin attığı tweette, “Konseyin 2231 sayılı kararının 2. maddesinde nükleer anlaşmaya taraf olan üyelerin anlaşmanın uygulanmasını desteklemeleri istenilmiştir. Ancak ABD sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınıyor” denildi.

İranlı yetkiliden 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD’li yetkililerin kendi iradelerini BM Güvenlik Konseyi üyelerine dayatma çabaları sadece uluslararası toplumun en temel kurallarını ihal etmek değil, aynı zamanda onların siyasi iradesine hakaret etmektir” ifadelerinde bulundu.

Vaizinin paylaşımında ayrıca, “İran üzerindeki silah yaptırımlarının kaldırılması, nükleer anlaşmadaki en önemli taahhütlerden biridir ve analşma bunsuz sürmeyecektir. Anlaşmaya taraf olan 4 + 1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) bunu korumalıdır” ifadesine yer verildi.

İranlı bir heyet Ukrayna'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend başkanlığında bir heyet, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının son durumunu Ukraynalı yetkililerle konuşmak üzere dün sabahın erken saatlerinde Kiev’e gitti.

Söz konusu heyetin iki gün sürecek bu ziyaret sırasında olayın farklı teknik ve yasal boyutlarını ele alması bekleniyor.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 226 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 569'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 621 artarak, 301 bin 530'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 041'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 261 bin 200 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun başlattığı tatbikat başarıyla tamamlandı

İran Devrim Muhafızları halkla ilişkiler bölümünün yaptığı bir açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin katılımıyla Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda düzenlenen "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yayılanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu tatbikatta yerin derinliğinde gömülen balistik, kıyıdan denize, Karadan karaya füzeler kullanıldı. Bunun yanı sıra düşmanın temsili radar sistemlerini yok etmek ve insansız hava araçlarının (İHA) temsili düşmanın maket gemisini vurmak gibi eylemler gerçekleştirildi."

Bildiride ayrıca, "İran İslam Cımhuriyeti hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadı ve olmayacaktır. Ancak savunma stratejisinde ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini, ulusal menfaatlerini ve Fars Körfezi başta olmak üzere coğrafi alanlarını korurken; saldırgan ülkelere kesinlikle karşılık verecektir” denildi.