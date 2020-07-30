İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 226 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 569'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 621 artarak, 301 bin 530'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 041'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 261 bin 200 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan, Alborz, İlam, Mazenderan, Fars, Gülistan, Kerman, Simanan, Luristan, ve Hürmüzgan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.