Ruhani: Güvenlik ve istikrar bölgesel işbirliği ile sağlanabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam Katar Emiri, Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kurban bayramını Katar halkı ve hükümetine tebrik ederek, İran'ın dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkileri geliştirmede hiçbir engel tanımadığını söyledi.

Bölgedeki hassas durumdan dolayı İran-Katar ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ruhani, "Bölgede güvenlik ve istikrar ancak ve sadece bölgesel işbirliği çerçevesinde sağlanabilir. İkili işbirliği arttırarak bölge için daha iyi koşullar armağan edebiliriz" dedi.

Tahran-Doha ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Ruhani, İran’ın karşılıklı ilişkilere stratejik ve uzun vadeli baktığını kaydetti.

Katar Emiri de kurban bayramını bilmukabele tebrik ederek, İran ile işbirliğinin geliştirilmesinin her zaman Katar için önemli olduğunu söyledi.