İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 197 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 766'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 674 artarak, 304 bin 204'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 21'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 263 bin 519 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.