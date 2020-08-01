Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Amerikan halkının en büyük düşmanı ABD hükümetidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kurban bayramı münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Devrim Lideri, İran düşmanların yürüttüğü kara kampanyalarına işaretederek, Eğer düşmanın çarpıtma faaliyetleri başarısız olursa, yaptırımları da kesinlikle başarısız olacaktır, çünkü saha irade savaşının sahasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika’nın uyguladığı yaptırımların İran'a karşı bir cinayet ve darbe olduğuna şüphe yok; Ancak bu ambargolar gençler ile yetkililerimiz için bir özgüven aracı haline gelmiştir."

Yaptırımlar sorununun çözüleceğine inandıklarını anlatan Ayetullah Hamanei, "Bunun çözümü ise ABD'ye karşı geri adım atmak değildir. Çünkü geri çekilirsek, yeni taleplerde bulunacaklar. Onlar 'Nükleer endüstirden tamamen vazgeçin, askeri savunma gücünüzü onda birine düşürün ve bölgesel otoritenizi bırakın' şeklinde konuşuyorlar. Bu istekler yerine getirilirse tatmin olmaz ve yeni bir istekte bulunurlar." açıklamasını yaptı.

Ruhani: Irak ile ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

İran’ın Irak ile kapsamlı ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ruhani, “Korona salgını ile mücadeledeki deneyimlerimizi Irak ile paylaşamya ve bu konuda işbirliği yapmaya hazır.” ifadesini kullandı.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 197 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 766'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 674 artarak, 304 bin 204'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 21'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 263 bin 519 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.