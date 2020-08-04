İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne Fedakarlık Nişanı verildi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin onaylaması üzerine İran Ordusu'nun İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı verildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin İmam Ali Harp Akademisi’nin 1184 şehit öğrencisi ve mezununa Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı verilmesi yönündeki önerisi ve Başkumandan Ayetullah Hamanei’nin onaylaması üzerine bu akademinin Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı’nı alma onuruna nail oldu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin kararı, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'ye bildirildi.