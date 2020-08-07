Devrim Lideri: ABD ordusunun cinayetleri hakkında bir sürü kitap yazılabilir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan Hiroşima saldırısına dair bir mesaj yayınladı.

KHAMENEI.IR sitesinin Twitter hesabından yayınlanan İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şöyle:

"Ağustos 1945'te ABD, Hiroşima şehrinde bir atom bombası saldırısı ile 100 bin kişiyi anında öldürdü!

Müstekbir, dinsiz, ateist ve ahlaksız olan Amerikan ordusunun doğası böyle. Herhangi bir kişi istikbar güçlerine ait ordunun suçlarından bahsetmek isterse, birkaç kitap olabilir ve (bununla ilgili kitaplar) yazılmalı."