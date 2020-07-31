Ruhani: Irak ile ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Görüşmede Kurban Bayramı tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin son günlerde İran'a gerçekleştirdiği ziyareti "olumlu" olarak değerlendiren Ruhani, bunun ortak çıkarları ele almak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

İran-Irak ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “İranlı ve Iraklı yetkililerin çabaları sayesinde iki ülke arsında imzalanan anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede uygulanmasını ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin daha da artmasını temenni ediyorum.” dedi.

İran’ın Irak ile kapsamlı ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ruhani, “Korona salgını ile mücadeledeki deneyimlerimizi Irak ile paylaşamya ve bu konuda işbirliği yapmaya hazır.” ifadesini kullandı.

Berhem Salih de bu görüşmede, “İran ile tüm alanlarda karşılıklı ilişkileri geliştirmek Irak’ın dış politikasında değişmeyecek bir ilkedir” diye konuştu.