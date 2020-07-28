İran'dan son koronavirüs açıklaması: 257 bin 019 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 235 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 147'غe çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 667 artarak, 296 bin 273'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 902'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 257 bin 019 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Mazenderan, Fars, Gülistan, Kerman,Simanan, Luristan, Kuzey Horasan ve Hürmüzgan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.