İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 196 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 343'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 636 artarak, 298 bin 909'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 27'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 259 bin 116 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazenderan, Erdebil, Fars, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Loristan, Hürmüzgan, Kirman, Simnan, İlam, Erburz, İsfahan, Kuzey Horasan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.