Lübnan'daki patlamanın arkasında ABD mi var?

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Amerikan donanmasına ait 4 casus uçağının Lübnan-Suriye kıyılarında olağandışı bir keşif perasyonu yaptığını gösteren görüntüler yayınlandı.

Güvenlik uzmanları bu olayın daha önce eşi görülmediğini belirterek, ABD kuvvetlerinin son günlerde bir sabotaj operasyonu planlamış olabileceğini öne sürdüler.

Yayınlanan radar görüntüleri ABD donanmasına ait casus uçaklarının iki gün önce Lübnan-Suriye kıyılarında keşif uçuşu yaptığını gösteriyor.

ABD istihbarat kaynaklarının yaklaşık dokuz yıldır bu limanda 2750 ton amonyum nitrat depolanmasından bilgisi olduğu belirtiliyor.

Dün akşam Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.