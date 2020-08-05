Ruhani: Beyrut'a tıbbi malzeme ve yardım göndermeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyrut'taki patlama nedeniyle Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a taziye mesajı gönderdi.

Beyrut'ta meydana gelen acı olaydan dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Ruhani'nin Avn'a yolladığı mesajda, "İran halkı ve hükümetinin adına size ve kardeş Lübnan halkına taziye dileklerimi ifade ediyorum" belirtildi.

Ruhani, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "İran olarak Beyrut'a tıbbi malzeme ve yardım göndermeye ve aynı zamanda yaralıların tedavisine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu olayın boyutlarının en kısa sürede belirlenmesini ve huzurun bu kente geri dönmesini umuyoruz" dedi.

Dün akşam Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.