İran'dan Lüban'a taziye mesajı ve yardım teklifi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumunda konuşma yaptı.

Galibaf konuşmasında Lübnan'da meydana gelen patlamaya işaret ederek, "Beyrut limanındaki acı olay sırasında hepimizin kalpleri üzüntü ve kederle doluydu. İran halkı Lübnan'ın yaslı halkı ile dayanışma içerisindedir" dedi.

"Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" diyen Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

"Beyrut'ta meydana gelen acı olay için Lübnan'ın kahraman halkına, Beyrut hükümetine ile parlamentosuna, Hizbullah Hareketi'ne ve özellikle kardeşim Seyyid Hasan Nasrullah'a başsağlığı diliyorum."

Galibaf, İran her zaman olduğu gibi herhangi bir işbirliği ve insani yardıma hazır olduğunu belirterek, "Bunu gerçekleştirmek ve hızlandırmak için İranlı yetkililer Lübnan yetkilileriyle birlikte çalışacaktır. İran Kızılayı ve yardım kuruluşlarından olay yerinde Lübnan ve Beyrut'taki kardeşlerimize yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galibaf, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı paylaşmıştı.

Dün akşam Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.