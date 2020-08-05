Hizbullah Hereketi'nden "dayanışma ve birlik" çağrısı

Al Minar kanalında yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi dün akşam Beyrut limanında meydana gelen çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulunan Hizbullah’ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli insani, tıbbi, toplumsal ve ekonomik düzeyde tehlikeli sonuçlara yol açan bu acı verici facia, tüm siyasi ve ulusal gruplarla Lübnan halkının yeni sorunlar karşısında birlik ve dayanışma içerisinde olmalarını gerektiriyor.”

Dün akşam Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.