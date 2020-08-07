Beyrut Limanı ve Gümrük Muhafaza Müdürü dahil 16 kişi gözaltına alındı

Lübnan devlet haber ajansı NNA perşembe günü paylaştığı haberinde şimdiye kadar liman ve gümrükte görevli 18 memurun sorguya çekildiğini, olayın aydınlanması için askeri yargıç Fadi Akiki'nin görevlendirildiğini kaydetti.

NNA gözaltına alınan isimleri açıklamazken, Beyrut Limanı Genel Müdürü Hassan Koraytem'in ve depoda tamir işleri yapan işçilerin savcılık tarafından dinleneceğini belirtti.

Öte yandan Lübnan Merkez Bankası, Koraytem ve Lübnan Gümrük Muhafaza Müdürü dahil toplamda 7 kişinin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı.

Beyrut patlaması bilançosu: 145 can kaybı, 5000 yaralı; 300 bin evsiz, 15 milyar dolar maddi hasar

Beyrut Limanı'nda 4 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde yaşanan patlamada en az 145 kişi hayatını kaybetti ve 5000'i aşkın kişi de yaralandı. Yetkililer kayıp kişiler nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Beyrut Valisi Marwan Abboud, limana yakın mahallelerde yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin evlerinin kullanılamaz hale geldiğini ve şehirde yaklaşık 15 milyar dolar maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Beyrut'taki patlamaya limanın deposunda altı yıldır bekleyen 2.750 ton amonyum nitratın sebep olduğu söyleniyor.

Kaynak: Euronews