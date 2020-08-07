Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, bugün yaptığı açıklamada, patlama olayında hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini duyurmuştu.