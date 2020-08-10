İsrail güçleri Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı

Evi yıkılan Filistinli ailenin akrabalarından Ahmed Amarne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin’e bağlı Ferrasin köyüne baskın düzenleyerek Amarne ailesine ait ev ile 250 metreküplük su deposunu yıktığını belirtti.

Ev ve su deposunun ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldığını ifade eden Amarne, İsrail makamlarının köydeki tüm evleri aynı gerekçeyle yıkmayı hedeflediğini kaydetti.

Yaklaşık 200 Filistinlinin yaşadığı Ferrasin köyü, Batı Şeria’nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan kesiminde yer alıyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.