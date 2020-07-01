İranlı yetkili: ABD, BMGK toplantısında hezimete uğradı

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin toplantısını değerlendirerek, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki hezimeti sadece Trump'ın mantıklı olmamasını değil, aynı zamanda ABD'nin düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu da gösteriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatılmasını istedi. Fakat Çin ve Rusya bu çağrıya destek vermedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Daha ilk günden söyledik, ABD'nin İran'a silah ambargosu tasarısı geçmeyecek ve müzakere de etmeyeceğiz'' dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık anlaşmaya taraf olmadığını ve bu nedenle anlaşmayı sonlandıracak tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçiremeyeceğini söyledi.