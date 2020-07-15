İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Herkes zarar görecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, “Nükleer müzakerelerinin başlangıcından beri Siyonizm, gericiler ve ABD’deki şiddet yanlıları buna karşı çıkarak nükleer anlaşmanın izmalanmaması için çalıştı” dedi.

Siyonistler ve bölgedeki gericilerin müzakereler esnasında anlaşmayı bozmak için Avrupa’ya gittiğini hatırlatan Ruhani, “İktidardaki ABD hükümeti kuruntu içinde ve aşırıcılık yanlıları ise faaliyet halindeydi. Onlar anlaşmanın İran tarafından bozulmasını planlıyordu” ifadesini kullandı.

“ABD’lilerin bu komplosu İran’ın uyanıklığı sayesinde gerçekleşmedi ve onların ana suçlu olduğu kanıtlandı. Ancak Beyaz Saray’ın bugünkü performansına dayanarak bir anlaşmayı inceleme ve değerlendirme standardını belirleyemeyiz” diyen Ruhani, ABD'nin uluslararası düzeydeki çeşitli anlaşmalardan da geri çekildiğina dikkati çekti.

Ruhani, önümüzdeki haftalarda İran'a karşı uygulanan silah yaptırımlarının sona ereceğine değinerek, “Nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) eğer bugün ABD’den etkilenerek dikkatle hareket etmezse, uluslararası hukuk ve çok taraflılığa ağır darbe indireceklerini bilmelilerdir” ifadelerinde buludu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yönelik silah ambargosu süresinin uzatılmasından herkes zarar göreceğini belirtti.

Cımhurbaşkanı Ruhani sözlerine ek olarak, “İran islam Cumhuriyeti hiçbir zaman başta ABD olmak üzere süper güçlerinin baskılarına boyun eğmedi ve eğmeyecektir. Onlar birkaç hafta önce UAEA Yönetim Kurulu’nda bize karşı bir fikir birliği oluşturmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar” değerlendirmesinde buludu.