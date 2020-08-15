Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'nin tanker iddiasına yanıt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Ruhani, BAE-İsrail anlaşmasına tepki gösterereki "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." dedi.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, BMGK'de reddedilen İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısına dair, “ABD’liler İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir karar tasarısı hazırlamaya çalıştı. Ancak bu karara sadece Dominik Cumhuriyeti evet oyu kullandı” değerlendirmesinde bulundu.

“Çin ile Rusya'nın ret ve 11 ülkenin çekimser oy kullanmasının sebebi onların bölge ve dünyanın çıkarı için nükleer anlaşmanın korunmasının gerekli olduğunu savunmasıydı. Ancak ABD aşağılanarak başarısız kaldı” diyen Ruhani, şöyle devam etti:

“ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’nde nasıl bir fiyasko yaşadıklarını görünce İran’a ait dört petrol tankerine el koyduklarını iddia ettiler. Ancak el konulan tankerlerin İran’a ait olmadığı belirlendi. Elbette ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’ndeki aşağılanmasını örtbas etmek için böyle bir iddiada bulundular"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a ait 4 petrol tankerine el koyduğunu, tankerlerin Teksas'taki Houston limanına nakledildiğini öne sürmüştü.