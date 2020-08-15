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15 Ağu 2020 14:38

İran: ABD yenilgilerinden ders almalı

İran: ABD yenilgilerinden ders almalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, “ABD yenilgilerinden ders alarak BM'de kendini küçük düşürmeyi bırakmalıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran'a yönelik silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının BM Güvelik Konseyi’nde reddedilmesine ilişkin olarak sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uluslararası toplum bir kez daha ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin güvenilirliğini zayıflatma yönündeki çabalarını yüksek sesle reddetti” dedi.

Musevi’nin paylaşımında ayrıca, “ABD yenilgilerinden ders alarak BM'de kendini küçük düşürmeyi bırakmalıdır” ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinde yaılan oylamada İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması hakkındaki karar tasarısı Çin ile Rusya'nın ret ve 11 ülkenin çekimser oyları ile reddedildi.

News Code 1888445

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