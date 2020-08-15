Irak hükümeti, Türkiye'ye karşı harekete geçti

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamaya göre, görüşmelerde, Irak'taki önemli siyasi ve güvenlik gelişmelerinin yanı sıra geçtiğimiz gün Sidakan Kasabasında iki Kürt Komutanın ölümüne neden olan Türkiye'nin saldırısı konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal etmesini reddettiğini ifade ederek, Kürdistan'ın Erbil vilayetindeki Sidakan bölgesine yapılan son saldırıyı da kınadı.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin devam eden saldırılarını durdurmak ve Irak topraklarına sevk ettiği güçlerini geri çekmek için Almanya, İngiltere ve Fransa hükümetlerinin aktif bir rol oynamaları gerektiği söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa Bakanları ise, söz konusu saldırının kurbanları için Irak hükümetine taziyelerini dile getirerek, ülkelerinin Irak'la dayanışmasını ve bu saldırıyı kınadıklarını, iyi komşuluk ilkelerine ve dünya ülkeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen uluslararası kararlara saygı gösterilmesi ve Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Rudaw