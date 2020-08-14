Suudi Arabistan'dan TSK'nın Kuzey Irak'a düzenlediği operasyona kınama

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlediği ve üst düzey Iraklı askerlerin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Muhammed Huseyin Baki ile görüşen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Bağdat'a taziyelerini sundu.

Görüşmede her iki bakanında Türkiye'nin düzenlediği operasyonların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölge barışını tehlikeye attığı konusunda hem fikir olduklarını belirttikleri aktarıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan askerlerini çekmesi için Arap ülkelerinden diplomatik destek istemişti. Bu bağlamda Iraklı yetkililer, Ürdün, Mısır ve Kuveyt ile görüşmeler yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Türkiye'nin düzenlediği SİHA saldırısını kınamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salı günü yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynak: Euronews