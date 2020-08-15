İran: BAE-İsrail münasebetleri BAE halkı ile ilgisi yok

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün katıldığı “İslami İnsan Hakları ve İnsani Onur Günü” toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına ilişkin Reisi, "BAE'de bir şeyler yaşandı. Onlar katiller ve çocuk katilleri ile münasebet kurarak Arap liderlerinin gerici tutumlarını ortaya sergilediler. Bize göre, BAE ile İsrail arasında kurulan münasebet konusu BAE halkı ile hiçbir ilgisi yok. Bu, BAE’nin bilgisiz yöneticilerinin tutumu. BAE hükümetinin Yemen'de yaptıklarıyla gerçek yüzü ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, ABD'deki ırkçılık ve adaletsizliği eleştirerek, "Amerika'daki ırkçılık meselesi bütün dünyanın gözleri önünde. Ayrımcılık, Amerikan sistemi ve sulta düzeninin doğasında bulunuyor. Ayrımcılık ve adaletsizlik tesadüfi olay değil, sistematik bir meseledir. Amerika, Avrupa ve dünyadaki insanların iradesi bu sistemi çökertmek için adaletsizlikle mücadeleleye başvruma yönündedir." ifadelerinde bulundu.

İbrahim Reisi, "Günümüzde ekonomik terörizmle dünyadaki pek çok insanın hayatını etkileyen kişilerin cezalandırılması lazım. Bu, adil bir uluslararası mahkemede mümkün olabilir" diye konuştu.