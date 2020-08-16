Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'nin tanker iddiasına yanıt

Dün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Ruhani, BAE-İsrail anlaşmasına tepki gösterereki "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." dedi.

BMGK'de reddedilen İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısına dair, “ABD’liler İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir karar tasarısı hazırlamaya çalıştı. Ancak bu karara sadece Dominik Cumhuriyeti evet oyu kullandı” diyen Ruhani, şöyle devam etti:

“ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’nde nasıl bir fiyasko yaşadıklarını görünce İran’a ait dört petrol tankerine el koyduklarını iddia ettiler. Ancak el konulan tankerlerin İran’a ait olmadığı belirlendi. Elbette ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’ndeki aşağılanmasını örtbas etmek için böyle bir iddiada bulundular."

İran: ABD, BM tarihinde bu kadar yalnızlaşmamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin BM'nin 75 yıllık tarihinde bu denli yalnızlaşmadığını belirtti.

Musevi'nin paylaşımında, "Tüm temaslar, baskılar ve dolaşmalara rağmen, ABD yanına sadece küçük bir ülkeyi getirebildi. Dün gece İran'ın aktif diplomasisi, nükleer anlaşmanın yasal gücüyle birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi ikinci kez mağlup etti." kaydedildi.

Uluslararası toplum Lübnan'ın bağımsızlığını tanımalı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Al Mayadeen TV kanalına verdiği bir mülakatta, Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmesine değinerek, “Lübnanlı yetkililerle yaptığım görüşmelerde İran’ın Beyrut limanında yaşanan patlama nedeniyle sağlık sektöründe Lübnan’a insani yardımlarını sürdürmenin yanı sıra enerji, akaryakıt ve elektrik alanında Lübnan halkına yardım etmeye hazırlıklı olduğu vurgulandı” dedi.

Zarif, “Uluslararası toplum, Lübnan'ın bağımsızlığını tanımalı ve bu ülkenin işlerine karışmaktan kaçınmalıdır. Hiç şüphesiz Lübnan hükümeti, bu facianı soruşturma ve olayın faillerini cezalandırma kabiliyetine sahiptir. Tüm dünya da onlara yardım ediyor, ancak egemenlikleri tehlikeye atılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan BAE-İsrail anlaşmasına kınama

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bir bildiride Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasını kınayarak, bunu ‘stratejik bir hata, tarihsel bir aptallık ve İslam Ümmetine vurulan zehirli bir hançer olarak’ nitelendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu eylem, sadece Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet etmeyecek, aynı zamanda yeni bir Ortadoğu hayalini geçersiz kılarak ABD ve anlaşmanın destekçileri için tehlikeli bir gelecek sunacaktır.

BMGK, ABD'nin tek taraflılık politikasına 'hayır' dedi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine dair açıklamada bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin tek taraflılığa 'hayır' mesajını verdiğini aktaran Taht Revançi'nin paylaşımında, "ABD bu hezimetinden ders çıkarmalı. Onların yaptırımları geri getirme çabaları yasadışıdır ve bugün gördüğümüz gibi, uluslararası toplum tarafından reddedilmiştir" kaydedildi.

İran: BAE-İsrail münasebetleri BAE halkı ile ilgisi yok

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, dün katıldığı “İslami İnsan Hakları ve İnsani Onur Günü” toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına ilişkin Reisi, "BAE'de bir şeyler yaşandı. Onlar katiller ve çocuk katilleri ile münasebet kurarak Arap liderlerinin gerici tutumlarını ortaya sergilediler. Bize göre, BAE ile İsrail arasında kurulan münasebet konusu BAE halkı ile hiçbir ilgisi yok. Bu, BAE’nin bilgisiz yöneticilerinin tutumu. BAE hükümetinin Yemen'de yaptıklarıyla gerçek yüzü ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 161 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 492'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 245 artarak, 341 bin 070'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 911'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 295 bin 630 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.