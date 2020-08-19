Türkiye’de 92 basın çalışanı cezaevinde

Basın özgürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en yoğun hissedildiği 2020 ikinci çeyreğindeki durumunu inceleyen Medya İzleme Raporu, Gazeteciler Cemiyetinin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Projesi tarafından yayımlandı.

Salgın döneminde gazetecilerin karşılaştığı sorunları değerlendiren rapor, çoğu basın kurumunun sahada görev yapan çalışanlarına yeterli sayı ve kalitede ekipman sağlamadığını, gazetecilerin maaş ve iş yüklerinde azalma, sektördeki işsizlikte ise artış olduğunu gösterdi.

Bunun yanında dezenformasyon, tiraj, abonelik ya da satışa ilişkin sorunlar sebebiyle gelirlerdeki düşüş sonucu yerel basında ortaya çıkan ekonomik krize dikkat çekildi.

92 basın mesnsubu cezaevinde

Rapor salgının medya sektöründeki etkileri, İnfaz Yasası düzenlemesi, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sırasıyla resmi ilan durdurma, idari para ve yayın durdurma cezaları ile basına yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına odaklanıyor.

Gazetecilere yönelik yargılama süreçlerini takip eden beş sivil toplum örgütünün istatistiklerini derleyen rapora göre 30 Haziran 2020 itibarıyla 49’u hükümlü ve 43’ü tutuklu olmak üzere en az 92 basın çalışanı cezaevinde bulunuyor.

Gazeteciler hak kayıplarına uğradı

Raporda ayrıca M4D Projesi’nin gazetecilere yönelik düzenlediği Mesleki Memnuniyet Anketi sonuçları ve üç aylık dönemde yapılan durum değerlendirme toplantılarında basın çalışanlarının dile getirdiği sorun ve öneriler de yer alıyor.

Ankete katılan gazeteciler, salgın döneminde işten çıkarılma, maaş miktarında azalma, iş yükünün artması nedenlerinden herhangi biri sonucu hak kaybına uğradıklarını belirtti.

Bunun yanında dezenformasyon, yerel basında ekonomik kriz, abonelik ya da satışa ilişkin sorunlar gazetecilerin salgın döneminde öne çıkardığı başlıkları oluşturuyor.

Raporun gelecek döneme ait değerlendirme ve önerileri arasında ise gazetecilerin yıpranma payı düzenlemesini içerecek Basın Kanunu ve Sosyal Medya Yasası başlıkları öne çıkıyor.

Ekim ayında yürürlüğe girecek Sosyal Medya Yasası’nın olası sonuçları ve Kasım ayına kadar TBMM gündemine gelmesi beklenen Basın Kanunu tasarısının kapsamı medya alanının iki önemli tartışma konusu.

Kaynak: Artıgerçek