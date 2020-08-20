Türkiye Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.25'te sabit tuttu

Sputnik'te yer alan habere göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 8.25 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Öte yandan Merkez Bankası, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi. Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Dolar ve euro'da yükseliş

Merkez Bankası kararı öncesinde 7.30 seviyesinde hareket eden dolar/TL kuru 7.34'e yükselirken, euro/TL ise 8.64'lerden 8.69'a çıktı.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi ise 1.120 puandan 1.115 puana çekildi.