Samsun'da IŞİD operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.



Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.