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21 Ağu 2020 16:46

Samsun'da IŞİD operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da IŞİD operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü  IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

News Code 1888595

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