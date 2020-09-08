IŞİD'in Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Türk basınına göre, 'IŞİD'in Diyarbakır sorumlusu' Nihat Turan'ın, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandığı açıklandı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.

Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.