Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 235 personel Kovid-19 takibine alındı

Sputnik'te yer alan habere göre, Gültekin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs sebebiyle 235 personelin takibe alındığını belirtti.

Takibe alınanlar arasında EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk olduğunu da duyuran Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat ALKAŞ ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt ÖZTÜRK'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.



Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir.

2- Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.