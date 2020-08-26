Kuzey Kore lideri iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz haftalarda sağlığına ve bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong’a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından parti kongresinde ortaya çıktı.

Parti kongresinde delegelere seslenen Kim Jong-un, Kuzey Koreli yetkilileri koronavirüs pandemisi ve Kore Yarımadası'nı vurması beklenen Bavi Tayfunu’na karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore’de koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.

Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Kuzey Kore’de, şüpheli 1 koronavirüs vakasının olduğu kaydedilmişti. Güney Kore sınırında karantina altına alınan koronavirüs hastası resmi olarak doğrulanmadı.

Birleşmiş Milletler’e göre, Kuzey Kore’de 10 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

Kaynak: CNN Türk

