ABD’nin ‘Ekonomik Dışlama Operasyonu’ Bir Devlet Terörizmidir

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı yeni yaptırım dalgasını "Ekonomik Dışlama Operasyonu" olarak nitelendirerek sert bir kınama yayınladı. Bakanlık, bu hamleyi "devlet terörizmi" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ABD'nin yeni yaptırım stratejisiyle ilgili şu kritik noktalara dikkat çekildi:

1. Uluslararası Hukukun İhlali ve Devlet Terörizmi

Bakanlık, ABD'nin doları bir korkutma aracı olarak kullanmasını, BM Şartı’nın, uluslararası insancıl hukukun ve temel insan haklarının ağır bir ihlali olarak gördü. "Ekonomik Dışlama Operasyonu" olarak adlandırılan bu yeni dalganın, ABD'nin İran ve dünya genelindeki devletlerin egemenlik haklarına yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

2. İnsani Bir Suç: İnsan Hakları İhlali

Yaptırımların amacının İran halkına acı çektirmek ve temel haklardan mahrum bırakmak olduğu belirtilen bildiride; bu politikaların, ABD'nin 2018'de Uluslararası Adalet Divanı kararıyla gıda, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaçlara erişimin önündeki engelleri kaldırma yükümlülüğünü de çiğnediği ifade edildi. Bu durumun "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

3. Ülkeler "Suça Ortak Olmamalı"

İran, yaptırımların tamamen yasa dışı ve haksız olduğunu belirterek tüm dünyaya çağrıda bulundu:

Uygulamayın:Tüm ülkeler, bu tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlüdür.

Tanımayım: Devletler, bu hukuk dışı hamlelerin sonuçlarını veya durumlarını tanımaktan veya onaylamaktan kaçınmalıdır.

Ortak Olmayın: Yaptırımlara katılmak, bağımsız devletlerin egemenlik haklarını yok saymak ve BM Şartı'nın "egemenlik eşitliği" ilkesini yıkmaya ortak olmaktır.

4. Direniş Kararlılığı

Bildirinin sonunda, İran halkının ABD ve İsrail destekli bu "hibrit savaşa" (askeri-ekonomik saldırı) karşı tüm kapasitesini kullanarak direnme kararlılığında olduğu vurgulandı. İran'ın, tarihsel birikimi ve milli değerleri sayesinde bu "kötü niyetli saldırıları" püskürteceği ve gücünü daha da artıracağı belirtildi.